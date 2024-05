La vittoria della Maggioni dopo l' addio di Lucia Annunziata | il pubblico? Sembra aver gradito

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) CHI SALE (In mezz'ora) Non era facile raccogliere lo scettro da una giornalista impegnativa comee Monicane era consapevole. Per questo, pur mantenendo il brand e in parte la costruzione, il format ha subito alcune modifiche, dallo studio più ampio alla formula che si avvicina di più al classico talk show, alla seconda parte denominata Il mondo di In mezz'ora più lunga. Ma il. Certamente hanno aiutato le emergenze internazionali e la campagna elettorale in corso. Domenica la prima parte era dedicata alle rivolte dei campus Usa e allo studente italiano incaprettato dai poliziotti di Miami mentre nella seconda spazio all'emergenza sanitaria, con bel reportage da un ospedale calabrese e focus sui medici arrivati da ...