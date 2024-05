‘La rasoiata’ di Ballan | Pogacar potrebbe lasciare la maglia rosa Sullo sterrato gli conviene stare calmo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2024) LA FUGA È ARRIVATA: CHI HA SBAGLIATO IN GRUPPO? Lo sbaglio è stato fatto dalle altre squadre avversarie della Lidl-Trek, hanno lasciato il grosso della responsabilità alla compagine di Milan e hanno dato un supporto solo nel finale. I quattro corridori davanti erano forti ed erano freschi, perché sono andati via a metà gara. Da Montemagno a scendere hanno perso solo 10?, Valgren è stato eccezionale, dietro non si sono messi subito a collaborare. L’ERRORE STRATEGICO Avrebbero dovuto chiudere prima del GPM di Montemagno, ma forse pensavano di avere le forze per andare a riprenderli. Forse li hanno un po’ sottovalutati. L’unica squadra in blocco davanti era la Lidl, le altre hanno mandato massimo una o due pedine. La strada tendeva sempre a scendere, facevi molta velocità e quindi dietro non guadagnavano. RESTANO SOLO QUATTRO OPPORTUNITÀ PER I VELOCISTI Ci sono poche opportunità, se poi ...