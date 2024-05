La magia dei lati oscuri I ragni di Louise Bourgeois all’invasione di Firenze

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un enorme ragno in bronzo sta per conquistare il chiostro rinascimentale del Museo Novecento. Ma non è una presenza minacciosa, perchè nella simbologia diil ragno rappresenta la figura materna e come tale portatrice di significati duplici e contrastanti, fra cui il senso di protezione di colei che provvede ai suoi piccoli costruendo una casa e assicurando il cibo. La scultura "Spider Couple", coppia di, è un po’ l’emblema della grande mostra che arriva a, dedicata a una delle protagoniste assolute dell’arte del XX e XXI secolo, scomparsa nel 2010, nata a Parigi nel 1911 e vissuta a lungo a New York. Dal 22 giugno al 20 ottobre, l’esposizione si articolerà in doppia sede, al Museo Novecento con "Do Not Abandon Me" e all’Istituto degli Innocenti con "Cell XVIII (Portrait)", ...

