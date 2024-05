La fiamma olimpica è arrivata a Marsiglia Inizia il countdown 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 8 maggio 2024) AGI - La grande parata marittima che accompagna l'arrivo dellain Francia si è svolta oggi al porto di. Un migliaio di barche hanno scortato il tre alberi Belem all'interno del grande porto della città francese sul Mediterraneo, sotto il sole. Dalle imbarcazioni si è diffuso il suono di cornamuse, sirene e clacson per celebrare l'approdo sul suolo francese del simbolo olimpico, che ha navigato per 12 giorni in mare dalla Grecia, quando ormai mancano meno di tre mesi all'inizio delle Olimpiadi di Parigi, che si terranno dal 26 luglio all'11 agosto. Un veliero da sogno “È una follia da stamattina. Vedo la costa died è incredibile essere di nuovo nella mia città, nella mia gente, nella mia famiglia, con tutte queste barche che ci accompagnano", ha dichiarato entusiasta ...