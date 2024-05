Joe Bastianich privilegiato all' Isola? Ex concorrente svela tutto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tra i concorrenti ancora in gioco all'dei Famosi figura Joe. Quest'ultimo si è allontanato dal gruppo in diverse occasioni a causa di alcuni problemi di salute ma, attualmente, risulta essere insieme a tutti gli altri protagonisti. Tuttavia, sul web c'è chi insinua che, in realtà, lo chef riceva un trattamento speciale da parte degli autori del programma. A muovere queste accuse è stato un exdella trasmissione, il quale è stato mandato via in malo modo, stiamo parlando, ovviamente, di Francesco Benigno. Non avendo avuto diritto di replica in diretta, l'attore si sta divertendo ad intrattenere i suoi fan di Facebook mediante alcune dirette, nelle quali fa sempre confessioni molto scottanti sul reality show. In una delle ultime dirette effettuate, il protagonista ha preso di mira proprio Joe ...