‘Istinto animale’ - arriva la hit estiva di Don Joe con Gu - Annalisa e Ernia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Si intitola Istinto animale (Warner Music Italy) il nuovo singolo di Don Joe che mette insieme una squadra di fuoriclasse in vista dell’estate. Il rapper e producer, infatti,in radio e digitale venerdì 10 maggio insieme a Guè,. Fedele a se stesso ma capace di stupire a ogni sua mossa, Don Joe ha raccolto attorno a sé due pesi massimi del rap e la regina della musica pop italiana. Cocktail perfetto? Gli ingredienti sono di certo quelli giusti. Cover da Ufficio Stampa Sempre attento ai cambiamenti del mondo musicale, italiano e non solo, il producer e artista tra i padri del rap italiano non è riuscito a mettere un freno alla creatività e torna con nuova musica. Il risultato è un brano destinato a entrare a piè pari nelle playlist dell’estate. Con Istinto animale, Don Joe apre ufficialmente le porte alla ...