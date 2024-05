Isola 18 slitta - ma non al martedì | ecco quando andranno in onda le prossime puntate

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) I risultati ottenuti in queste prime settimane di messa inde L’dei Famosi non sono stati molto incoraggianti: tra ritiri, esclusioni e ascolti in continuo calo, infatti, il reality show di Canale 5 condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria sembra non essere riuscito a far breccia nel cuore dei telespettatori. Proprio per questo motivo Mediaset dapprima ha deciso di eliminare il doppio appuntamento settimanale e poi ha iniziato a valutare l’ipotesi di una chiusura anticipata del reality, che inizialmente era fissata per il 17 giugno. Guardando al futuro, invece, Banijay starebbe già pensando a delle variazioni per quanto riguarda la prossima edizione del reality: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, L’potrebbe lasciare la rete ammiraglia Mediaset per traslocare su altri lidi con un ritorno alla conduzione ...