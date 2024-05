Ipnosi anziché sedativi alla Cardiologia di Ravenna | un nuovo approccio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024. all’ecocardiogramma transesofageo. Da qualche tempo è stato intrapreso un percorso formativo del personale sia medico che infermieristico, coordinato rispettivamente dal Direttore, dottor Andrea Rubboli e dCoordinatrice, dottoreressa Daria Drudi, che ha portato all’acquisizione di tecniche di comunicazione ipnotica in grado di controllare l’ansia e il dolore eliminando così la necessità di sedazione farmacologica per effettuare varie procedure cardiologiche. L’ecocardiogramma transesofageo richiede l’inserimento di una sonda nell’esofago che può arrecare fastidi al paziente e anche una vera e propria intolleranzaprocedura. Per questo motivo è pratica comune procederesedazione del paziente, tramite la somministrazione di farmaci che, a loro volta, possono però presentare ...