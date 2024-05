Inter Pavard | Mai visto una festa come a Milano - nemmeno per il mondiale! Futuro? Non ci poniamo limiti

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Le parole di Benjamin, difensore dell’, dopo la vittoria dello Scudetto e sugli obiettivi per ilBenjamin, difensore dell’, ha rilasciato un’vista a Repubblica. Di seguito le sue parole.SCUDETTO– «Se l’avevo mai vista? A Stoccarda sì, per la promozione in Bundesliga. Uno spettacolo. Al Bayern Monaco si festeggia meno. Poi c’è