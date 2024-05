In Sicilia si muore d’ignoranza | cosa succede se nessuno ha le competenze per garantire la vita

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Mi ha fatto riflettere il post di una mia amica pluri specializzata in biologia ed in acque reflue. La tragedia di Casteldaccia ha un chiaro colpevole, oltre che dei complici. Il colpevole è l’ignoranza. Da anni le aziendene non assumono le masse di laureati che emigrano da questa isola svuotandola di capitale umano qualificato. Che c’entra, chiederete voi con i morti di Casteldaccia? C’entra perché probabilmente quella ditta non ha un direttore tecnico laureato capace di capire i rischi ed essere responsabile qualificato della sicurezza dei dipendenti. Le ditte, anche quelle che lavorano con la pubblica – come in questo caso – committenza, non hanno tra i requisiti per lavorare l’obbligo di avere in organico un esperto qualificato, non hanno obblighi di veri corsi sulla sicurezza del lavoro, essendo microimprese non hanno responsabili e ...