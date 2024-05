In pullman da Nettuno ad Ardea - ma doveva scontare 2 anni di carcere

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio- Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Anzio –hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione, un 52enne italiano. Gli investigatori, dopo laboriose ricerche, hanno rintracciato l’uomo su undi linea in transito daverso. Al 52enne è stato notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la corte d’Appello di Roma, dovendo espiare una pena residua complessiva di 2e 2 mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di figli minori commessi nel 2019 e per lesioni aggravate commesse nel 2016. Per tali motivi l’uomo, terminate le attività di rito, è stato tratto in arresto e ...

