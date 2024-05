Il Volo - Tutti per Uno – Capolavoro su Canale 5 da martedì 14 maggio

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 8 maggio 2024)per Uno -(ph. ilmusic.it) Arrivano su5 Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, il trio de Il, con tre serate dall’Arena di Verona. Si tratta diper Uno –, il tour che li vedrà poi da luglio in giro per l’Italia. Previsto inizialmente di domenica, giorno che – come vi abbiamo anticipato – vedrà invece l’Isola dei Famosi, lo spettacolo musicale andrà in onda da14. #IlPerUno da14in prima serata su #5 pic.twitter.com/6JaRXrtSNa — ?????????? (@alebattistuzzi) May 7, 2024 Si tratta dell’evento con cui Ilfesteggia i ...