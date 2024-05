Il vocal coach su Eurovision 2024 | La Croazia forte Il rito satanico lo avrei evitato

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’è entrato nel vivo. Martedì 7 maggio è andata in onda la prima semifinale e abbiamo visto un assaggio di cosa dobbiamo aspettarci in questa edizione del contest musicale europeo. In attesa di vedere l’esibizione di Angelina Mango giovedì 9 maggio, abbiamo chiesto a uno deipiù importanti d’Italia, Giancarlo Genise, che per noi ha commentato anche il Festival di Sanremo e le precedenti edizioni dell’, di raccontarci da esperto che ha vissuto in prima persona questa competizione cosa ne pensa dei cantanti in gara che si sono esibiti nella prima semifinale e quali tendenze musicali dobbiamo aspettarci dal contest. Bambie Thug (Irlanda) fa molto discutere, come hai trovato la sua esibizione? Molto. C’è un...