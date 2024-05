Il trailer della quinta stagione di ‘The Kardashians’ - in streaming dal 23 maggio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dopo la data di uscita e la key art, mancava solo un tassello per far cominciare ufficialmente il countdown ufficiale alladi The Kardashians. Ora, Disney+ ha completato il puzzle lanciando ildell’attesissima serie indal 23, in esclusiva sulla piattaforma. Le prime quattro stagioni sono già disponibili su Disney+. Key Art da Ufficio Stampa Proprio quando sembrava che la loro vita non potesse essere più frenetica, ecco che la famiglia Kardashian Jenner indossa le scarpe da ginnastica e corre ancora più veloce. Dalle carriere sul grande schermo alla cura dei bambini, la famiglia continua a superare tutte le aspettative. Le telecamere riprendono Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie mentre affrontano le conflittuali dinamiche tra ...

L’attesa per la stagione conclusiva di Star Trek : Discovery sta per finire. Paramount+ ha condiviso il trailer ufficiale e nuove immagini della quinta stagione , che debutterà sulla piattaforma di streaming il 4 aprile. In Italia sarà visibile anche ...

Baki Hanma vs. Kengan Ashura, mostrato il trailer - Baki Hanma vs. Kengan Ashura, mostrato il trailer - Netflix ha presentato un nuovo trailer per l'anime crossover Baki Hanma vs. Kengan Ashura. Il trailer rivela lo staff e anticipa la sigla di apertura ...

GialappaShow 6 maggio: Annalaisa e i trailer di Maccio Capatonda - GialappaShow 6 maggio: Annalaisa e i trailer di Maccio Capatonda - Lunedì 6 maggio è andata in onda la quinta puntata della terza stagione di GialappaShow. Qui gli ospiti e il cast del programma. Tra i momenti più attesi, oltre alla fiction Sensualità a Corte ...

Emily in Paris S4: arriverà presto in due parti su Netflix | Video annuncio - Emily in Paris S4: arriverà presto in due parti su Netflix | Video annuncio - Netflix ha annunciato che la quarta stagione di Emily in Paris sarà disponibile in due parti: i primi 5 episodi arriveranno il 15 agosto 2024, gli ultimi 5 il 12 settembre 2024. Cosa ci riserva la ...