Il segreto è non strafare Scegliendo invece look casual eppure chic Partendo da un paio di jeans - un blazer o un mini abito stampato

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Non solo cerimonie dal dress code formale o ricorrenze da celebrare in pompa magna. Spesso i dilemmi di stile più ardui riguardano impegni quotidiani, in cui si desidera fare bella figura, cominciando da un ottimo outfit, senza troppi sforzi. Come vestirsi per una cena informale, ad esempio, può rappresentare un rompicapo stilistico da non sottovalutare. Prima di mettere a soqquadro l’intero guardaroba, passando ore davanti allo specchio alla ricerca delperfetto, si possono trovare degli outfit “fissi”, delle formule estetiche da replicare al momento del bisogno. Così da non farsi mai trovare preparate all’arrivo di un invito a cena. ...