(Di mercoledì 8 maggio 2024) Per la serie le guide di BUTAC oggi vorremmo accennare a quelli che reputiamo ipiù importanti relativi al. Purtroppo nella scuola di oggi si parla molto poco di, specie in Italia. La scuola spesso si è ridotta all’insegnamento di semplice nozionismo, evitando di spiegare attivamente ai ragazzi come poter cercare di migliorare il loro approccio ai fatti e migliorare la propria capacità nel distinguere tra fonti e fatti affidabili e autorevoli, e fatti manipolati o fuorvianti di cui non fidarsi. Imparare a esercitare il, però, è un primo passo nel contrastare l’information disorder, un problema che ormai pervade ogni ambito delle nostre vite, online e offline. Apertura mentale. Al primo posto non può trovarsi ...

Dalle aule universitarie italiane i libri di testo sembrano sparire sempre di più, soppiantati da appunti , slide, dispense e materiali vari. Un trend preoccupante, emerso da un'indagine dell'Associazione Italiana Editori (AIE), che evidenzia come ...

L' Intelligenza artificiale sta rivoluzionando molti settori, e l'istruzione non fa eccezione. Sebbene strumenti come ChatGPT possano essere utilizzati impropriamente dagli studenti, uno studio di McGraw Hill e Morning Consult rivela un ...

Secondo Reporter senza frontiere il nostro Paese arretra di 5 posizioni e per libertà di informazione finisce nella fascia dei paesi “problematici”. Beppe Giulietti , coordinatore nazionale di Articolo 21, era prevedibile? “Sono meravigliato e ...

Il pensiero critico in otto punti chiave - Il pensiero critico in otto punti chiave - Per la serie le guide di BUTAC oggi vorremmo accennare a quelli che reputiamo i punti più importanti relativi al pensiero critico. Purtroppo nella scuola ...

La video-campagna dell'Ue contro la disinformazione in vista delle Europee - La video-campagna dell'Ue contro la disinformazione in vista delle Europee - La Commissione europea ha avviato una serie di azioni di sensibilizzazione sui rischi della disinformazione, della manipolazione delle informazioni e delle interferenze straniere in vista delle elezio ...

Solo 1 su 10 risolve l’espressione aritmetica a mente in 10 secondi: Provaci e scopri se sei un genio dei numeri - Solo 1 su 10 risolve l’espressione aritmetica a mente in 10 secondi: Provaci e scopri se sei un genio dei numeri - Accetta la sfida e dimostra le tue capacità risolvendo questa espressione aritmetica con attenzione ai passaggi corretti. Se riesci a trovare ...