Il difensore fresco di rinnovo | A luglio sarò al 100% della forma Bassoli | Felicissimo di rimanere Nascerà un gruppo importante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La Spal continua a pensare ai giovani del territorio e lo fa con un’iniziativa legata a dei camp di alta specializzazione sviluppati dal settore giovanile. ‘Spal Summer Season’ è un nuovo progetto che prevede alcune settimane di allenamenti specifici al centro sportivo di via Copparo per ragazzi di età compresa tra i 13 e i 17 anni insieme allo staff tecnico e medico biancazzurro: un’ulteriore opportunità per i giovani e le famiglie, dunque, oltre ai tradizionali Spal Camp riservati alla fascia d’età 5-12 anni. Nello specifico, si tratta di un lavoro di ‘off-season’, come viene chiamato in gergo, ovvero di mantenimentocondizione fisica anche nei mesi estivi: "E’ una richiesta che ci è arrivata direttamente dai ragazzi – spiega il responsabile del settore giovanile Massimiliano De Gregorio –, per aiutarli a prepararsi al meglio in vista...