(Di mercoledì 8 maggio 2024) Conto alla rovescia per la terza edizione del Campionato Italiano Gravel di Golferenzo, nonché prima edizione del Gran Premio Borgo dei Gatti. Il Campionato Italiano Gravel è in programma domenica 30 giugno e con il suo circuito da 42 km farà immergere agonisti e amatori nella cornice dell’Oltrepò Pavese. Ad aver già provato il percorso è stato niente meno che il CT della nazionale italiana di Ciclocross e Gravel Daniele, che alla presentazione dell’evento si è detto entusiasta: "Discese tecniche, salite dure, asfalto, sterrato, ma anche panorami mozzafiato e passaggi dal borgo medievale: non manca nulla nel percorso di Golferenzo. La Gravel ora sembra una ’’’’, ma è qui per rimanere e potrà fare tanto bene sia allo sport agonistico che al turismo". Alla presentazione il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni e il presidente ...

Il ct azzurro Pontoni non ha dubbi: "Non siamo solo una moda" - Il ct azzurro Pontoni non ha dubbi: "Non siamo solo una moda" - Conto alla rovescia per il campionato Italiano Gravel di Golferenzo e il Gran Premio Borgo dei Gatti, con un percorso emozionante e panorami mozzafiato. Presenze di rilievo come il CT Daniele Pontoni ...

La Repubblica (ed. Roma): "Plusvalenze giallorosse: Pallotta e Baldissoni verso il processo" - La Repubblica (ed. Roma): "Plusvalenze giallorosse: Pallotta e Baldissoni verso il processo" - "Plusvalenze giallorosse: Pallotta e Baldissoni verso il processo". Questo titolo è presente nella prima pagina di oggi dell'edizione di Roma di Repubblica, aggiungendo ...

“Sono dodicesimi e li definiamo visionari”: che stoccata all’allenatore - “Sono dodicesimi e li definiamo visionari”: che stoccata all’allenatore - Pesante stoccata dopo la semifinale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund: parla Di Canio ...