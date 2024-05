I Nascosti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Non sono tornata solo per il Nissetoget, in realtà appunto mi attendeva la seconda scuola di sangue”, scrive Valentina Tamborra autrice del volume (minimum fax). Dalla festa delle maschere autoprodotte alla mattanza delle renne, dalla magia e dai travestimenti per tutti i sessi a una pratica solo maschile e sanguinaria. Tamborra, che è fotografa ma autrice anche dei testi del volume, segue le gesta del popolo sami, per tempo e nel tempo. Ha conquistato la stima e la confidenza di questa popolazione col ritorno, quasi un rito iniziatico della fiducia. E’ la seconda volta che cambia il corso delle relazioni e questo vale soprattutto per un popolo abituato a preservare la propria identità come un segreto. Se prima si deve resistere al clima inospitale della tundra, poi si deve trovare anticorpi non solo a una “norvegesizzazione” fondata sul nazionalismo e sul darwinismo ma a lutti i loro ...

