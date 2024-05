I Gagliardetti d’Italia | la Pro Patria

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Idi un club lombardo: la ProAlla fine del XIX secolo a Busto Arsizio la pratica del calcio prende piede nell’ambito della Società Ginnastica Proet Libertate. Per vedere il decollo di tale disciplina bisogna, tuttavia, attendere ancora qualche anno, esattamente il 1919, quando si costituisce la Proet Libertate che raccoglie, in un unico sodalizio, il meglio delle società calcistiche bustocche. Il gagliardetto della Pronegli anni ’60 anni 80 Il gagliardetto del club negli anni ’90 Da quel momento la squadra diventa un motivo di vanto per la città con un percorso che porta i “tigrotti” a disputare dodici stagioni in serie A, tredici in serie B nonché un cospicuo numero di campionati di serie C C1 e C2. Nelle insegne della squadra, sin dalle origini, ...