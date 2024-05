I capi di imputazione | cosa rischia il leader di LockBit in caso di arresto

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Rischio alto per Dmitry Yuryevich Khoroshev, che è stato individuato dalle forze dell’ordine internazionali come il numero uno di, il gruppo ransomware che ha subito un duro colpo nell’ambito della cosiddetta operazione Cronos. Attualmente il suo nome e il suo volto appaiono sulla home page del portale del darkweb che era stato sequestrato dal team interforze formato da National Crime Agency (NCA), FBI e Interpol. Tuttavia, il cittadino russo di 31 anni è ancora a piede libero, uomo ricercatissimo a livello internazionale. Quali saranno le conseguenze se quest’ultimo dovesse essere arrestato? LEGGI ANCHE > Ma è veramente finito il “regno del terrore” diildise fosse arrestato Al momento, le autorità internazionali hanno individuato 26 ...

