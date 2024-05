Huawei - i nuovi prodotti presentati al lancio globale di Dubai

Secondo alcuni benchmark apparsi on line i nuovi core CPU per server sviluppati da Huawei sarebbero vicini come prestazioni agli Xeon e agli Epyc. Testa a testa anche su IA, dove NVIDIA si salva solo grazie a CUDA.... Leggi tutto

L’azienda di Shenzen, che in Cina torna a primeggiare nel mercato degli smartphone proprio a spese della Mela, ha presentato per il mercato europeo, tra le altre cose, un nuovo smartwatch (il Watch Fit 3) e un nuovo notebook leggerissimo (il ...

Ecco come Cubbit DS3 ha permesso a CloudReso di migliorare la sicurezza dei dati abbattendo del 30% i costi di storage - Ecco come Cubbit DS3 ha permesso a CloudReso di migliorare la sicurezza dei dati abbattendo del 30% i costi di storage - Grazie alla tecnologia Object Lock, che impedisce accessi non autorizzati ai dati e la loro rimozione, è stato anche introdotto un nuovo livello di sicurezza in grado di prevenire danni causati da ran ...

Una nuova sanzione degli Usa ha colpito Huawei, secondo Reuters - Una nuova sanzione degli Usa ha colpito huawei, secondo Reuters - La revoca delle licenze è arrivata a poche ore dal lancio del nuovo huawei MateBook X Pro, un notebook dotato di processore Intel presentato nel corso di un evento che si è svolto a Dubai. Il ...

I nuovi prodotti presentati da Huawei al lancio globale di Dubai - I nuovi prodotti presentati da huawei al lancio globale di Dubai - Ci sono lo smartwatch huawei Watch Fit 3 e il computer MateBook X Pro, oltre a una serie di piccole grandi novità ...