Gruppo De Pasquale | top outsourcing

(Di mercoledì 8 maggio 2024) IlDeconferma: è boom di servizi di. Entro il 2031 il mercato europeo arriverà a valere circa 133 miliardi di dollari Lo scenario italiano è in linea con quello europeo e a fare da traino per circa il 40% è il macrosettore del Financial Service con banche, assicurazioni e credito al consumo IlDe, player attivo nel panorama dell’, conferma il trend europeo delineato da Data Bridge Market Research: il mercato dell’crescerà con un CAGR del 7,9% entro il 2031. Un mercato che nel 2023, a livello europeo, ha registrato un valore pari a circa 72,5 miliardi di dollari e si stima infatti che in meno di dieci anni, nel 2031, arriverà a valere circa 132,57 miliardi. Questa previsione è il risultato di una ...