Gli uomini che devono cambiare il comportamento degli uomini | chi lo ha detto e perché

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Lo scorso fine settimana, in Australia, si sono tenute grandi manifestazioni in diverse città del Paese per protestare contro la violenza sulle donne e i femminicidi. Migliaia di persone hanno preso parte a questi eventi, esprimendo una ferma condanna verso gli atti di violenza che continuano a mietere vittime nel Paese. Le manifestazioni sono iniziate dopo il massacro avvenuto il 13 aprile in un centro commerciale di Sydney, in cui sei persone sono state uccise, di cui cinque donne. Le autorità ritengono che l’autore dell’attacco, un uomo con problemi di salute mentale, abbia agito con un movente misogino, dal momento che su 17 persone accoltellate, ben 14 erano donne. Un altro caso che ha alimentato il dibattito sulla violenza contro le donne nel Paese è emerso di recente a Perth, dove una donna di 30 anni è stata trovata morta nella sua casa venerdì scorso. Un uomo è attualmente ...