Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo beccati di nuovo Lei ha già l’anello

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La frequentazione traDeDelsembra consolidarsi sempre di più. Dopo le prime indiscrezioni e le foto pubblicate su Chi che hanno confermato la loro relazione, i due sono stati avvistati insieme a Ostia per un pranzo in famiglia con i genitori di. Le immagini pubblicate sull’ultimo numero del settimanale mostrano la coppia in un momento di intimità e complicità, mentre si godono il tempo trascorso insieme. Ciò che ha attirato particolare attenzione è un anello prezioso cheindossa al dito nelle foto. La coppia sembra quindi vivere serenamente e seriamente la propria relazione, nonostante l’attenzione mediatica che inevitabilmente la circonda.DeDel...

Giulia De Lellis ha di nuovo il cuore occupato. Dopo la rottura con Carlo Beretta, l’influencer non ha atteso molto prima di perdere la testa per un altro ragazzo. Nonostante in molti speravano in un ritorno di fiamma con Andrea Damante, adesso che ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposeranno il prossimo 30 giugno in Toscana. Tra gli invitati al matrimonio c'è anche Giulia De Lellis , l'influencer ha pubblicato via social la foto della partecipazione.Continua a leggere

Giano Del Bufalo e Giulia De Lellis si concedono un pranzo un i genitori del noto antiquario romano. I due sono ormai più che complici e le presentazioni in famiglia non fanno che confermare come questa conoscenza prosegue a gonfie vele.Continua a ...

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo a Ostia per le presentazioni in famiglia - giulia De lellis e Giano Del Bufalo a Ostia per le presentazioni in famiglia - giulia De lellis e Giano Del Bufalo fanno sul serio e, poco dopo essere usciti allo scoperto come coppia, è arrivato per loro il momento delle presentazioni in famiglia. Il settimanale Chi li ha ...

Melissa Satta e Carlo Beretta, la notte insieme a Forte dei Marmi con l'ex di Giulia De Lellis. Poi la fuga in macchina dai paparazzi - Melissa Satta e Carlo Beretta, la notte insieme a Forte dei Marmi con l'ex di giulia De lellis. Poi la fuga in macchina dai paparazzi - Prima il weekend con amici a Madrid. Ora un notte a Forte dei Marmi da soli. Dopo due indizi manca ancora la prova ma tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sta nascendo qualcosa, un nuovo amore..

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo fanno sul serio, le foto in famiglia - giulia De lellis e Giano Del Bufalo fanno sul serio, le foto in famiglia - Giano Del Bufalo e giulia De lellis si concedono un pranzo un i genitori del noto antiquario romano. I due sono ormai più che complici e le presentazioni in famiglia non fanno che confermare come ques ...