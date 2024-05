Giornata mondiale del tumore ovarico - dati allarmanti Gli oncologi | Rivolgersi ad ospedali specializzati

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Le donne con una diagnosi disono pazienti che intraprendono un percorso di cura molto complicato e difficile perché la malattia nell’80% dei casi viene rilevata al terzo o quarto stadio, quindi già molto avanzata. Le cure sono pesanti e noi neglicon i quali lavoriamo in convenzione siamo al loro fianco. Queste pazienti vogliono essere comprese con un ascolto attivo, ma soprattutto empatico. Chiedono supporto psicologico e anche burocratico, ma sono attente anche all’aspetto ludico e beauty. In questi giorni al Policlinico Gemelli abbiamo realizzato il progetto ‘IO nonostante tutto’, dedicato al beauty, allo skin care, agli accessori, all’abbigliamento, alla gestione dell’armocromia, dei colori. Quindi un supporto da tanti punti di vista”. Così all’Adnkronos Salute Sandra Balboni, presidente dell’associazione ...

(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2024 La sera del 7 maggio 2024 la Camera si è illumina ta con le tonalità del colore blu Tiffany per la “ Giornata mondiale del tumore ovarico ”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2024 La sera del 7 maggio 2024 il Senato della Repubblica si è illumina ta con le tonalità del colore blu Tiffany per la “ Giornata mondiale del tumore ovarico ”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Il tumore ovarico è il settimo tumore più comune tra le donne a livello mondiale e costituisce l’ottava causa di morte per cancro femminile (dati Globocan 2020). Nella sola Italia sono circa 6000 le donne che ogni anno ricevono una diagnosi per ...

