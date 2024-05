Germana - nuovo agguato a un esponente Spd Aggredita a Berlino l’ex sindaca Franziska Giffey

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La politica socialdemocratica tedesca, exdie oggi senatrice della città, è statanel pomeriggio di martedì 7 maggio da ignoti.era in una libreria del quartiere di Neukoelln, a, è stataimprovvisamente alle spalle da un uomo con uno zaino che conteneva oggetti pesanti, con cui l’ha colpita alla testa e al collo, secondo quanto ricostruito ieri sera dalla polizia della capitale tedesca. Subito dopo l’aggressore si è dato alla fuga., che è stata anche ministra della Famiglia con Angela Merkel in passato, è andata poi in ospedale per essere medicata e sottoporsi ad accertamenti, che paiono aver escluso comunque ferite o danni gravi. La nuova aggressione ad ...

