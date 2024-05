Fuochi d’artificio davanti all’hotel della Fiorentina: i tifosi del Bruges agiscono in piena notte - fuochi d’artificio davanti all’hotel della Fiorentina: i tifosi del Bruges agiscono in piena notte - Esplosi fuochi d’artificio davanti all’hotel dove alloggia la squadra viola. fuochi d'artificio nel cuore della notte davanti all'hotel della Fiorentina in vista della sfida di Bruges. I tifosi della ...

Cancellati i fuochi pirotecnici per San Nicola a Bari: contenzioso tra ditta e comitato - Cancellati i fuochi pirotecnici per San Nicola a Bari: contenzioso tra ditta e comitato - La festa di San Nicola a Bari quest'anno dovrà fare a meno dei tradizionali fuochi pirotecnici, un elemento che da sempre caratterizza le celebrazioni. Un contenzioso tra la ditta incaricata dell'even ...

TIFOSI, I belgi accendono fuochi d'artificio all'hotel viola - TIFOSI, I belgi accendono fuochi d'artificio all'hotel viola - Nottata non esattamente all’insegna della sportività per i tifosi del Brugge. Secondo quanto riporta il media Nieuwsblad Sport, i tifosi fiamminghi hanno acceso in nottata dei ...