(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il presidente francese Emmanuelha ospitato il leader cinese Xi Jinping in un remoto passo disuiper un incontro privato dopo la visita di Stato a Parigi.ha invitato Xi Jinping al Col du Tourmalet, vicino al confine con la Spagna, dove da bambino andava a trovare la nonna. I due leader e le rispettive consorti Brigittee Peng Liyuan sono stati accolti all'arrivo al ristorante dai locali con una danza tradizionale e poi hanno mangiato in un'atmosfera conviviviale, assaggiando vino rosso, degustando salumi del luogo, e accompagnando con battimani i canti di. La neve ha ricoperto le piste vicine e la sicurezza è stata rafforzata nella zona. Le strade tortuose che portano al passo sono state bloccate dalle autorità per decine di chilometri.

