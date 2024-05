FOTO Monsignor Santo Marcianò elogia i Carabinieri

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina S.E., Ordinario Militare per l’Italia, è giunto in visita ad Avellino. Al suo arrivo presso la “Caserma Litto”, l’alto prelato è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Domenico Albanese, prima di incontrare una rappresentanza di tutti i reparti dell’Arma che operano nella provincia, il personale in congedo dell’Associazione Nazionalee dell’Associazione Nazionale Forestali, nonché il personale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Nel corso dell’incontro, l’Arcivescovo ha espresso parole d’apprezzamento per il quotidiano ed instancabile impegno dei militari della Benemerita per garantire, in ogni angolo del Paese, la civile convivenza nel rispetto delle regole, frutto di un impegno e di una ...

