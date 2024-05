Fondi 80 anni dall’arrivo delle truppe alleate | un monumento per ricordare le 700 vittime

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 8 maggio 2024)– Ricorre, quest’anno, l’80esimoversario: giorni durissimi per la città durante i quali si susseguirono 58 disastrosi bombardamenti che causarono circa 700tra i civili. Per celebrare la giornata storica ma anche peri concittadini tragicamente scomparsi, il Comune di, in collaborazione con l’Associazione “Confronto” L'articolo Temporeale Quotidiano.