Flag football Una vittoria e 2 ko per le Fenici

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un esordio soddisfacente per le, la formazione difemminile delle Aquile allenate da Andrea Golfieri, che alla loro prima giornata nel campionato nazionale diperdono i due incontri con le forti Panthers Parma e vincono largamente contro le Hogs Reggio Emilia. Nella prima partita le ferraresi giocano ad un buon livello die pur non potendo competere con l’esperienza delle avversarie muovono bene palla mancando solo nella fase finale dei drive offensivi: 36-6 il risultato finale e learrivano al secondo incontro con le Hogs Reggio Emilia come avversarie, in una partita decisamente più abbordabile. La difesa fa la sua parte vanificando i tentativi offensivi delle reggiane, che devono cedere le armi allecon il punteggio finale di 48-19. Nell’ultimo ...