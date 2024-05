Firenze - al via il festival dei Chille ‘Spacciamo culture interdette’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024 - Da sabato 11 a lunedì 13 maggio ide la balanza, nell’anno che li vede impegnati in un lunghissimodedicato al centenario della nascita di Franco Basaglia, presentano la terza edizione delSpacciamointerdette. Ie Claudio Ascoli sono sempre più convinti della necessità di proseguire nel percorso di rigenerazione di San Salvi coniugando libertà, innovazione, appartenenza e memoria. Come? Anche offrendo opportunità creative - attraverso un bando di Arte visiva/Architettura e Teatro/Danza - a giovani Artisti-Attori. E’ questo un tassello fondamentale per ri-creare comunità, in un percorso di ri-formazione del pubblico in questi anni difficili. Tutto ciò avviene mentre è stato appena approvato definitivamente il nuovo ...