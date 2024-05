Finance Forum di TopLegal | tutti i temi dell’evento

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Finanza d’impresa e regolamentazione del settore finanziario al centrodi, in programma a Milano mercoledì 15 maggio 2024 Finanza d’impresa e impatto sulla compliance degli ultimi sviluppi della regolamentazione del settore finanziario: questi iprincipali deldi, in programma mercoledì 15 maggio 2024 a Milano. L’evento è sostenuto da Amf Italia (Associazione italiana intermediari finanziari) e dal media partner Italia Economy. Ilsi rivolge a banche, assicurazioni, intermediari finanziari, operatori del private market, sgr, istituzioni finanziarie, società fintech e imprese non appartenenti al settore finanziario. Il programma deldi ...