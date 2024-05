Festival Tulipani di Seta Nera 2024 | al via domani la rassegna dedicata alla cinematografia sociale

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Laal racconto cinematografico dele della sostenibilità dal 9 al 12 maggio al The Space Cinema Moderno di Roma. Dal 9 al 12 maggio si terrà la XVII edizione delInternazionale delladi, evento organizzato dall'Associazione L'Università Cerca Lavoro (UCL) che celebra il potere del cinema nel raccontare storie d'autore di interesse. La ricerca di dialogo, l'integrazione, l'emergenza ambiente, la sicurezza sul lavoro, la terra sono solo alcuni dei temi sociali al centro della XVII edizione dellaal racconto cinematografico dele della sostenibilità attraverso ...

“Il tema della sostenibilità e della coesione sociale vede l' INPS protagonista poiché, oltre a essere uno degli istituti di previdenza più importanti a livello europeo, fotografa un quadro sociale in rapida trasformazione. Abbiamo registrato negli ...

Milano , 2 mggio 2024 – Il gioco come mezzo di socializzazione per evitare di isolarsi e di abusare degli strumenti digitali. GiocaMi , il festival del gioco da tavolo , giunto alla quarta edizione, ha l’obiettivo di prevenire i fenomeni di isolamento ...

Flaiano fO, festival di fotografia e giornalismo: “i marziani dell’immagine” arrivano a Pescara - Flaiano fO, festival di fotografia e giornalismo: “i marziani dell’immagine” arrivano a Pescara - Pescara. Due giorni di talk a ingresso gratuito con i più grandi fotoreporter italiani sul tema “I marziani dell’immagine: sguardi ...

Vignaioli in Fortezza, a Civitella del Tronto il festival indipendente dei vini artigianali - Vignaioli in Fortezza, a Civitella del Tronto il festival indipendente dei vini artigianali - TERAMO – Si svolgerà domenica 12 e lunedì 13 maggio la prima edizione di “Vignaioli in Fortezza – festival indipendente di vini artigianali”, che conterà la presenza di ...

Kappa FuturFestival: il programma dell’undicesima edizione - Kappa Futurfestival: il programma dell’undicesima edizione - L’undicesima edizione di Kappa Futurfestival, uno dei festival di musica elettronica più grandi al mondo, si prepara ad accogliere decine di migliaia di ...