Festival Lucca in Mente Le 40 vite di Ruggeri

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Da Enrico(già quasi al sold out) a Eleonora Riso, ultima vincitrice di Masterchef passando per il mondo delle sette con esperti (anche parlamentari alle prese con una nuova legge) e vittime, il caso di Erba, gli orizzonti dellaattuali e quelli futuri con l’intelligenza artificiale. Un contenitore ricco di incontri ad accesso gratuito “per raccontare il nostro tempo con profondità e in modo stimolante“, come ha efficacesintetizzato Flavia Piccinni, direttrice artistica della quarta edizione di “in“,ideato e curato dalla Fondazione Brf Onlus che vanta la direzione artistica anche del giornalista Carmine Gazzanni. Ieri la presentazione dell’evento che si terrà a Villa Bottini dal 13 al 18 maggio, con la presenza dell’assessore alla cultura Mia ...

Partecipazione: insediata la consulta della salute mentale e delle dipendenze - Partecipazione: insediata la consulta della salute mentale e delle dipendenze - Avrà il compito di promuovere la consapevolezza e l'importanza del benessere psicofisico nella nostra comunità ...