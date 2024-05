(Adnkronos) – Stasera al via il weekend di Serie A con la 35a giornata . Riparte anche il Fantacalcio : oggi c’è schierare la fantaformazione in vista di stasera, quando andrà in scena il primo anticipo del turno di campionato alle ore 20:45 tra ...

Teatralmente, CN24 individua il giocatore più deludente del FANTACALCIO per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Oliver Christensen . IL RIGORETTOMelodramma in atto unico Christensen Signori, accorrete! MILENKOChe avvenne? Parlate! ...

Mina: “Volevamo vincere, accettiamo il pari” | E la Serie A lo inserisce in Top 11 - Mina: “Volevamo vincere, accettiamo il pari” | E la Serie A lo inserisce in Top 11 - “Volevamo vincere in casa con i nostri tifosi, ma accettiamo il pareggio e siamo già concentrati sul prossimo. Lavoro, impegno e fiducia per affrontare queste tre partite”. Così sui social il difensor ...

FANTACALCIO: IL LEADER TECNICO – Il top della giornata 35: Milan Djuric - fantacalcio: IL LEADER TECNICO – Il top della giornata 35: Milan Djuric - Amichevolmente, CN24 individua il giocatore più determinante del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Milan Djuric. Due amici fantacalcisti si incontrano al bar.-Questa giornata ...

I tifosi a Pierret: "Il miglior giocatore della stagione, la tua assenza si farà sentire" - I tifosi a Pierret: "Il miglior giocatore della stagione, la tua assenza si farà sentire" - Il centrocampista francese diventerà un nuovo giocatore del Lecce ma i suoi ex tifosi lo hanno ringraziato a dovere per il lavoro svolto.