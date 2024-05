(Di mercoledì 8 maggio 2024) Presentati oggi i risultati dello studio ‘Roadmap to: scenari e indicazioni di policy alla luce dei nuovi target di decarbonizzazione’ Incrementare l'nell'uso dell', superare la dipendenza dai combustibili fossili, aumentare significativamente l'utilizzo delle energiee modulare il quadro normativo e regolatorio per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni e dei consumi

Bergamo . Nel 2008 l’Unione Europea, ispirandosi agli obiettivi della campagna “Energia sostenibile per l’Europa”, ha promosso il Patto dei Sindaci per il Clima e l’energia , identificando nelle città l’ambiente più propizio per agire al fine di ...

A che punto siamo secondo quanto rilevato da Italy for Clima te Il 22 aprile 2024 si è celebrata la Giornata Internazionale della Terra. Tra le tante iniziative ed eventi organizzati in ogni angolo del Mondo, è stato anche il momento di condividere ...

(Adnkronos) – Il 22 aprile 2024 si è celebrata la Giornata Internazionale della Terra. Tra le tante iniziative ed eventi organizzati in ogni angolo del Mondo, è stato anche il momento di condividere bilanci e analisi sullo stato attuale in tema di ...

Energia, Engie disegna transizione efficiente al 2030: efficienza e rinnovabili come opportunità - energia, Engie disegna transizione efficiente al 2030: efficienza e rinnovabili come opportunità - Presentati oggi i risultati dello studio ‘Roadmap to 2030: scenari e indicazioni di policy alla luce dei nuovi target di decarbonizzazione’ ...

"Lo stop alle rinnovabili sulle aree agricole serve per le elezioni, non all'agricoltura" - "Lo stop alle rinnovabili sulle aree agricole serve per le elezioni, non all'agricoltura" - In contrasto con l'impegno di triplicarle entro il 2030 assunto dal governo al G7 appena lo scorso ... quelle dell'associazione che riunisce le aziende attive in Italia nella produzione di energia ...

Qualità dell’aria, una minaccia per la salute. Italia già sanzionata: cosa accadrà ora con le nuove regole Ue - Qualità dell’aria, una minaccia per la salute. Italia già sanzionata: cosa accadrà ora con le nuove regole Ue - L'Italia ha due record in Europa: morti premature e norme non applicate. Il Piano Clima è in ritardo, c'è l'occasione per rimediare ...