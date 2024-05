Empoli - un laser innovativo arriva al San Giuseppe per la chirurgia laringea

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024 – Un(Blue) che ha permesso di ampliare l’offerta e trasferire in ambulatorio ulteriori interventi chirurgici, finora realizzati solo in sala operatoria. È la recente dotazione presso Otorinolaringoiatria dell’Ospedale S.diche ha portato l’equipe diretta da Gianluca Leopardi, riferimento per lanella Asl Toscana Centro, a eseguire già le prime tre sedute ambulatoriali su 10 pazienti con risultati funzionali ottimi e nessuna complicanza. Nel 2018 un gruppo di laringologi tedeschi guidati dal professor Hess, hanno descritto l'uso di questo “a diodi” di nuova generazione con una particolare lunghezza d'onda che lo rende particolarmente affine ai ...

