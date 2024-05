Ecco i nuovi direttori dell’Ast di Fermo | le nomine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024 – Ci sono voluti pochi giorni al direttore generale dell’azienda sanitaria di, Roberto Grinta, per individuare le figure dirigenziali che completano la governance del territorio, duesu tre sono già risorse interne, il terzo è un professionista di esperienza, non ci sarà discontinuità, assicura Grinta. Un trasloco dunque per Elisa Draghi, già direttore medico ospedaliero, a gestire il settore delle emergenze e le acuzie al Murri, di fatto le emergenze e tutte le difficoltà di ogni reparto: “Subentro ad Andrea Vesprini nella veste di direttore sanitario, dal 15 maggio, sono qui dal giugno 2022 e in questo tempo abbiamo aperto emodinamica, riorganizzato reparti, aperto la nuova gastroenterologia, organizzato il servizio di elettrofisiologia che apre a giugno. Abbandono il ruolo in prima linea in ...