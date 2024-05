Dopo le scintille con Gruber Mentana passa al Nove? Le indiscrezioni sul telemercato

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Chi arriva e chi va via. Così, con le dichiarazioni di- che risponde alle accuse al vetriolo di Lilli- inizia il “”. Ufficialmente. Andiamo per gradi: il direttore del Tg di Urbano Cairo parla in coda al telegiornale del Tg di La 7,le frecciatine della(tutto per colpa di un piccolo sforamento di tempo da parte di, che aveva avvisato la direzionei fatti di cronaca raccontati nel telegiornale). “Fondamentale mantenere il rispetto reciproco”, dice La7. E, adesso, si parla di manovre televisive e toto-nomi: potrebbe concretizzarsi ilggio al. Il condizionale è d'obbligo in questo caso, visto che l'arrivo adi Amadeus - che ha lasciato ...

Mentana x Gruber, La7 intercede: “Manter o respeito mútuo e para com a Empresa” - mentana x gruber, La7 intercede: “Manter o respeito mútuo e para com a Empresa” - Enrico mentana ha emesso un netto ultimatum a La7 durante l’edizione serale del telegiornale, sollecitando trasparenza riguardo alla controversia suscitata da una lite con Lilli gruber. mentana vs ...

Mentana vs Gruber, La7 går i forbønn: "Oppretthold gjensidig respekt og overfor selskapet" - mentana vs gruber, La7 går i forbønn: "Oppretthold gjensidig respekt og overfor selskapet" - Enrico mentana ha emesso un netto ultimatum a La7 durante l’edizione serale del telegiornale, sollecitando trasparenza riguardo alla controversia suscitata da una lite con Lilli gruber. mentana vs ...

