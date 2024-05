Dopo l’arresto di Toti l’annuncio di Cuffaro | alle Europee sosterrà il partito del governatore della Liguria E farà votare per Dell’Utri

(Di mercoledì 8 maggio 2024) A poche ore dall‘arresto di Giovanni– ai domiciliari con l’accusa di corruzione – Totòsi è convinto. Con sorprendente tempismo è pronto a ufficializzare la sua decisione per le prossime elezioni: l’ex presidenteRegione SiciliaNoi Moderati di Maurizio Lupi e dello stesso(che è il presidente del consiglio nazionale del). Sfumata l’anza elettorale con Matteo Renzi,annuncerà in un evento ad Agrigento il sostegnosua Democrazia cristiana al candidato Massimo(che con il noto Marcello condivide solo lo stesso cognome e le origini siciliane). L’avvocato di Caltanissetta è il coordinatore siciliano del...

