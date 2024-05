Discarica Malagrotta - Vadalà | Messa in sicurezza entro 3 anni VIDEO

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Articolo pubblicato mercoledì 08 Maggio 2024, 19:29 “I lavori per laindiinizieranno a luglio e termineranno36 mesi, la fine dei lavori è prevista per dicembre 2027“. A darne notizia il commissario unico per le bonifiche, il generale di Brigata dell’Arma dei carabinieri Giuseppe. Questa mattina, proprio nel L'articolo proviene da Il Difforme.

Malagrotta, risparmiati oltre 21 milioni di euro da gare per chiusura discarica - malagrotta, risparmiati oltre 21 milioni di euro da gare per chiusura discarica - Il Commissario Unico per le Bonifiche Gen. B. CC Giuseppe Vadalà comunica che le gare per i lavori di adeguamento della chiusura della discarica ...

Malagrotta – Rocca: Affidate le gare, momento storico - malagrotta – Rocca: Affidate le gare, momento storico - "E' momento storico e mi auguro di non dovere più subire l'umiliazione di trovare i carabinieri a sostenere le politiche ambientali e di messa in ...

Roma, assegnate le due maxi gare da 195 milioni di euro per la messa in sicurezza della discarica di Malagrotta - Roma, assegnate le due maxi gare da 195 milioni di euro per la messa in sicurezza della discarica di malagrotta - Le società Nico e Trevi cominceranno ad operare entro luglio. Gli interventi riguardano la copertura impermeabile (capping), l’impiantistica per la captazione del biogas e il trattamento del percolato ...