Desidero tornare a camminare - tornare a muovermi e regalare un viaggio alla mia famiglia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 8 maggio 2024) «Senza Dio io ero morto». Non usa giri di parole Daniele Scardina per raccontare ciò che gli è successo. Nel febbraio del 2023, l’ex pugile, famoso come King Toretto, è stato colpito da un malore che lo ha portato al coma. Poi il risveglio e, piano piano, la rinascita. Ha trascorso il Natale con la sua. E ora guarda al futuro: ha detto in un’intervista a Sport Mediaset. Sport in estate: 5 consigli per la sicurezza X ...