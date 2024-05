Da Monet a Renoir - lo strano caso dei 40 dipinti falsi su eBay | “Li abbiamo scoperti grazie all’IA”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La tecnologia usa due tipi di rete neurale per analizzare pennellate, colori, composizione dell'opera. Ha già etichettato come "probabile falso" un'opera di Tiziano conservata nel museo svizzero Kunsthaus di Zurigo e confermato l'autenticità di opere contestate come l'autoritratto del 1889 di Vincent van Gogh conservato al Museo Nazionale di Oslo.