Covid - AstraZeneca ritira il suo vaccino in tutto il mondo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Niente più: l'azienda farmaceuticail suocontro il-19 a livello mondiale. L'annuncio segue la precedente decisione del colosso, che dallo scorso marzo aveva scelto dire l'autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione Europea., riporta il Guardian, ha affermato che la decisione è stata presa perché ora è disponibile una varietà di vaccini più recenti, che sono stati adattati per colpire le varianti di-19, portando a un calo della domanda del, che non viene più prodotto né fornito.

