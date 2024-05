Concorso dirigenti scolastici - dove si svolge la preselettiva il 23 maggio Ecco gli abbinamenti aule-candidati | in aggiornamento

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Sirà il 23la provadelordinario per. Ci sarà un turno unico su tutto il territorio nazionale dalle ore 14,30 alle ore 15,45. Le operazioni di identificazione deiavranno inizio alle ore 13.30. L'articolo .

Ieri, presso la Nuova Fiera di Roma, si è svolta la prova scritta della procedura concorsuale riservata ai ricorrenti del Concorso per dirigente scolastico del 2017, prova prevista dal D.M. prot. 107 dell’8 giugno 2023, attuativo dell’art. 5 del ...

Caos al concorso per i candidati dirigenti scolastici svolto lunedì al padiglione sette della Fiera di Roma. Se la Uil parla di “una giornata da dimenticare per il ministero dell’Istruzione e del Merito” a causa di attese interminabili, bagni ...

Due delle domande che hanno composto la batteria di quesiti per il Concorso a Dirigente scolastico riservato sarebbero errate . Questa una segnalazione giunta ad OrizzzonteScuola nella serata di oggi 6 maggio 2024. Ricordiamo che ieri si sono svolte ...

QUESTURA L'AQUILA: D'ANTONIO NUOVO DIRIGENTE UFFICIO PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO - L'AQUILA – Il Commissario Dott. Francesco D'Antonio, nato a Teramo il 27.05.1993, è stato nominato nuovo Dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura Capoluogo. Laure ...

Carmagnola, annunciato il vincitore del concorso di idee per il murales "Aspettando il Tour de France" - Il lavoro di Sofia Piovano è stato ritenuto il più meritevole e rappresentativo della storia di Carmagnola e dei suoi legami con la Francia ...

Concorso Inps, assunzioni a tempo indeterminato: come fare domanda, requisiti, prove e scadenza - L'INPS è alla ricerca di talenti da inserire nel proprio organico nei ruoli del personale dirigenziale. Assegno unico, pioggia di sms in arrivo: «Domanda decaduta».