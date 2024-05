Più belli e in forma con la terapia del ghiaccio . Trattamenti da fare, tools e indirizzi utili per “congelare” l’età che avanza. Come fanno Lindsay Lohan, Irina Shayk e Demi Moore. Ma anche Ronaldo e Luca Salvadori La terapia del freddo ad ...

Come scegliere le scarpe in Primavera: i modelli perfetti (e comodi) per le over 60 - come scegliere le scarpe in primavera: i modelli perfetti (e comodi) per le over 60 - rientrano le risposte a domande come: lacci sì o no Meglio il velcro Perché non provare dei modelli da skater slip-on Le sneakers devono essere innanzi tutto morbide e i loro materiali si devono ...

Una Nessuna Centomila, in tv il concerto: quando in onda e cantanti - Una Nessuna Centomila, in tv il concerto: quando in onda e cantanti - Era inizialmente previsto per settembre scorso, ma un problema fisico di Fiorella Mannoia spinse a rimandare il tutto alla primavera. Ecco che, ora, Una Nessuna Centomila è pronto ad andare in ...

Meteo: tra instabilità e caldo Africano, le novità - Meteo: tra instabilità e caldo Africano, le novità - Il mese di Maggio è noto per la sua variabilità climatica, ma la primavera del 2024 sembra superare le aspettative ... con l’arrivo di ulteriori perturbati sulla nostra penisola. come spiegato in ...