Combinazioni di tasti nuove e importanti in Windows 11 e 10

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nonostante il passare degli anni, laera per un computer continua ad essere fondamentale e Microsoft lo sa bene visto che ad ogni nuova versione diaggiungescorciatoie diche rendono più veloce l'uso del computer. Eseguire azioni sul computer usandodipuò essere vista come una cosa da esperti smanettoni mentre in realtà è qualcosa di veramente utile, soprattutto quando si lavora scrivendo a due mani. Basti pensare a quanto è più veloce fare copia e incolla usando laera invece del mouse che richiede invece numerosi click. In questo articolo scopriamo prima qualiscorciatoie daera sono state aggiunte a10 che funzionano anche in ...

Audi Q8 Sportback (2022->>) nuova a Vasto - Audi Q8 Sportback (2022->>) nuova a Vasto - tasti di comando in nero lucido, tasti di comando in nero lucido, Telecamera per retromarcia, Tetto panoramico in vetro, Trasmissione per trazione elettrica (1 rapporto), Versione S line edition, ...

Apple elimina iPad 9 dalla gamma, ma adesso iPad 10 costa molto meno - Apple elimina iPad 9 dalla gamma, ma adesso iPad 10 costa molto meno - Con l'annuncio dei nuovi modelli, Apple ha apportato modifiche alla sua linea di tablet anche nei modelli base. La mossa comprende una significativa riduzione di prezzo per iPad 10, ponendo fine alla ...

Magic Keyboard per iPad Pro 2024 porta più tasti e feedback aptico - Magic Keyboard per iPad Pro 2024 porta più tasti e feedback aptico - Per i nuovi iPad Pro 2024 c’è una nuova Magic Keyboard che riprende principalmente il design della versione precedente con inclinazione libera, in modo da poter trovare l’angolazione migliore in base ...