Colleferro La Piazza Bianca dedicata a Willy s’illumina di blu per accrescere la consapevolezza dei cittadini sul voto europeo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Cronache Cittadine– In vista delle elezioni europee dell’8 e 9 Giugno, ed in occasione della Festa dell’Europa che ricade il L'articolo Cronache Cittadine.

Velletri | Cena multietnica contro ogni forma di violenza per ricordare Willy Monteiro ieri sera all'Alberghiero "Tognazzi" - Velletri | Cena multietnica contro ogni forma di violenza per ricordare Willy Monteiro ieri sera all'Alberghiero "Tognazzi" - VELLETRI (eventi) - organizzata dai suoi amici ed ex compagni di scuola ilmamilio.it 'INSIEME CON WILLY' è stato il tema di una cena multietnica contro ogni forma di violenza organizza ...

I rifugi antiaerei di Colleferro come non li avete mai visti. Sabato 11 maggio appuntamento con il CAI - I rifugi antiaerei di colleferro come non li avete mai visti. Sabato 11 maggio appuntamento con il CAI - U na visita guidata dei Rifugi Antiaerei di colleferro (Via Santa Bibiana) da non perdere quella in programma sabato 11 maggio.

Itinerari di primavera: alla scoperta dei Castelli Romani con gli eventi gratuiti del Museumgrandtour - Itinerari di primavera: alla scoperta dei Castelli Romani con gli eventi gratuiti del Museumgrandtour - Protagonisti di questa prima ‘Edizione primaverile’ saranno i tesori museali e culturali di 10 Comuni dell’area.